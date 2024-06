O Grêmio já tem datas para retornar aos jogos no Rio Grande do Sul. A CBF confirmou nesta segunda-feira (24) que o Tricolor Gaúcho enfrentará o Fluminense, e depois o Palmeiras, pelas 13ª e 14ª rodadas do Campeonato Brasileiro, no Estádio Centenário.

Desse modo, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho jogará contra o Fluminense, no dia 30 de junho. Assim, será o primeiro jogo do Imortal após as chuvas que assolam o Rio Grande do Sul. Por outro lado, o duelo diante do Palmeiras acontecerá no dia 4 de julho.

A diretoria do Grêmio enviou recentemente uma equipe para avaliação do Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O local ainda passará por ajustes no sistema de iluminação e também no gramado até a data do duelo contra o Fluminense. Enquanto isso, sua Arena segue sem previsão para receber partidas. O local foi bastante atingido pelas chuvas e segue em recuperação.

Grêmio vem de resultado negativo no Gre–Nal

Antes de retornar para sua casa, o Grêmio fez partidas do Brasileirão e da Copa Libertadores, no Estádio do Couto Pereira, em Curitiba. Na vice-lanterna do campeonato nacional, com apenas seis pontos, em nove jogos, o Tricolor enfrentará o Atlético GO, nesta quarta-feira (26), fora de casa, às 19h (de Brasília). O time vem de derrota no clássico Gre-Nal, e buscará a recuperação na tabela.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post CBF confirma jogos do Grêmio no Estádio Centenário, em Caxias do Sul apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.