Mário Bittencourt agenda coletiva no Fluminense após demissão de Diniz

Após demissão do técnico Fernando Diniz, o Fluminense anunciou que nesta terça-feira (25/6) o presidente Mário Bittencourt concederá uma entrevista coletiva, às 11h30 (horário de Brasília) no CT Carlos Castilho para explicar a demissão do treinador e também sobre as novos pensamentos para a temporada.

Leia mais: Três títulos e 786 dias: o histórico de Fernando Diniz no Fluminense

A saída do técnico Fernando Diniz ocorreu pouco mais de um mês depois do anúncio da renovação até dezembro de 2025, quando o presidente Mário Bittencourt reforçou a satisfação com o trabalho do técnico. Naquela ocasião, o Fluminense não era lanterna, mas já estava na zona de rebaixamento, em 17º lugar.

Desde aquele dia, o Fluminense só venceu uma partida: 3 a 2 sobre o Alianza Lima, no encerramento da fase de grupos da Libertadores. Aliás, no Brasileirão, após a retomada da competição, foram quatro derrotas e um empate. Fernando Diniz ficou, inclusive, 786 dias no Tricolor e faturou três títulos. Ele foi o técnico mais longevo do clube no século, deixando para trás Abel Braga na campanha entre 2017 e 2018.

Aliás, o presidente tricolor também vai esmiuçar a situação de Marcão se vai permanecer no cargo ou será inicialmente de forma interina. No entanto, a tendência é que ele comande a equipe por mais rodadas, já que a diretoria não bateu o martelo sobre o substituto ideal para o restante da temporada.

Por fim, Mário Bittencourt também vai falar sobre possíveis novas contratações. O clube pode perder André e Arias, observados pelo mercado europeu nesta janela. Além disso, o time também conta com desfalques e tende a fazer contratações pontuais.

