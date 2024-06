Corinthians abre mão de medalhões, aposta na base e renova o elenco

É inegável que o Corinthians não passa apenas por uma crise interna, mas também por uma reformulação no elenco. Afinal, desde fevereiro, Paulinho, Rojas, Cássio e Raul Gustavo deixaram o Timão. Além disso, António Oliveira também tem desfalques por lesão ou por convocação para a Copa América. Assim, o treinador vem dando cada vez mais espaço para os garotos do Terrão brilharem.

O empate em 1 a 1 contra o Athletico Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro, mostrou um pouco da juventude que o Timão pode apresentar no ano. No gol, Donelli começou a partida no lugar de Carlos Miguel e deve ser o verdadeiro substituto de Cássio. Na lateral direita, Maná teve chances no lugar de Matheuzinho, em uma posição que é dominada por Fagner há anos. Já no meio de campo, Bidon já se firmou no time titular.

Além do trio, outros jovens, como Kayke, Arthur Sousa e Matheus Araújo, entraram no segundo tempo da partida e ajudaram na busca pelo empate.

O uso dos atletas da base contra o Furacão foi uma diferença marcante em relação a outros jogos dos quais António Oliveira até abdicou de substituições para apostar em nomes mais experientes. A comissão técnica prefere adotar cautela com os garotos, mas sabe que vai precisar usar mais jovens nos próximos jogos.

“Por todas as circunstâncias que não devo mencionar aqui, tem sido um desafio desafiador, faço um pleonasmo, mas apaixonante. Tenho convicção do que estamos fazendo. Vamos atingir os nossos objetivos e acredito muito naquilo que faço. É importante para chegarmos ao ponto de ter oito meninos, é necessário percebermos o naipe dos jogadores que não podemos contar desde que cheguei ao clube”, disse António.

Corinthians deve ter mais jovens nas próximas partidas

Além de perder Paulinho, Rojas, Cássio e Raul Gustavo, o treinador não conta com Maycon, Fagner, Pedro Henrique e Palacios no departamento médico. Além disso, Romero e Torres, convocados para a Copa América por Paraguai e Equador, respectivamente, também são desfalques.

O Timão não tem perspectiva de ter nenhum desfalque de volta nos próximos jogos. O Corinthians volta a campo contra o Cuiabá, quarta-feira, às 20h, na Neo Química Arena. Assim, deve ser mais uma chance para os ”Filhos do Terrão” provarem seu valor.

