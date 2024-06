São Paulo tem reunião com elenco e prepara força máxima no Brasileiro

O que era tranquilidade virou turbulência. O São Paulo, que estava há 13 partidas sem saber o que era derrota, agora vem de quatro jogos sem vencer, gerando um momento de desconfiança da torcida. Mais do que isso, a equipe se afastou do topo do Campeonato Brasileiro. Assim, Zubeldía e sua comissão entendem que a hora é de mostrar resultados imediatamente para evitar preocupações.

Nesta segunda-feira (24), houve um papo considerado comum da diretoria com a comissão técnica, como acostumava acontecer em anos anteriores. Nesta conversa, todos os envolvidos debateram o planejamento para os próximos compromissos e para acalmar os ânimos. Há um consenso que o Tricolor precisa reagir rápido até o final de julho. Isso porque o objetivo é estar em uma boa posição no Campeonato Brasileiro até agosto, quando a Copa do Brasil e a Libertadores vão retornar.

Assim, também há um consenso na comissão técnica: chega de poupar jogadores. Diante do Cuiabá e do Vasco, nas únicas derrotas com Zubeldía no banco, o São Paulo foi a campo sem titulares considerados importantes. Contra o Dourado, Lucas e Nestor começaram no banco. Já no duelo contra o Cruz-Maltino, Arboleda e Luciano sequer viajaram para o Rio de Janeiro.

As equipes mistas aconteceram por conta de desgaste físico. Afinal, querendo evitar novas lesões, Zubeldía vem preservando alguns atletas. Tanto que Calleri deixou o duelo contra o asco ainda no intervalo.

A frequência de jogadores preservados deve diminuir nas próximas rodadas. A tendência é que Zubeldía escale força máxima nos próximos jogos. Apesar da queda de rendimento, há um consenso que o problema é dentro de campo e que uma oscilação no Campeonato Brasileiro é normal.

Próximo compromisso do São Paulo

O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira (27), no MorumBIS, para encarar o Criciúma. Assim, o elenco e a comissão entendem que uma vitória é crucial para apagar este início de crise.

