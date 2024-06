O Santos encara o Mirassol, nesta terça-feira (25), às 19h, fora de casa, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe vai para este jogo com a crise amenizada, após bater o Goiás em seu último compromisso. Contudo, diferente do embate contra o Esmeraldino, o técnico Fábio Carille chega respaldado pelo Alvinegro Praiano, mesmo em caso de nova derrota.

Contra o Goiás, Carille estava ameaçado no cargo e poderia ser demitido em caso de derrota. Afinal, o Peixe vinha de quatro derrotas seguidas, e o quinto revés em sequência deixaria a situação do treinador insustentável. Com a vitória, a pressão externa foi aliviada, e o entendimento interno é que a comissão técnica faz um bom trabalho no dia a dia do CT Rei Pelé para contornar a crise.

Relatos contam que a relação entre o treinador e o elenco é muito boa, e existe um respeito mútuo entre as duas partes. Aliás, até mesmo quando a torcida invadiu o CT Rei Pelé pedindo por melhores, o plantel fez questão de falar que estava fechado com Carille. Além disso, pesa muito o primeiro semestre do Santos, que foi vice-campeão paulista.

Embora o cenário esteja longe daquele considerado ideal, já que a equipe está fora do G-4 da Série B, a possibilidade de mudança está quase que completamente descartada. Apenas uma goleada do Mirassol poderia mudar este cenário.

Santos aposta muito na janela de transferência

Na visão do Santos, o erro foi da diretoria, que reconheceu erros na formação do elenco e nas contratações na janela de exceção. Há a expectativa que a janela do segundo semestre melhore o Santos e os reforços façam a diferença. Para assim, a equipe conseguir o objetivo principal de 2024: voltar a elite.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Santos respalda Carille mesmo em caso de derrota para o Mirassol apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.