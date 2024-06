O Vasco divulgou, na tarde desta terça-feira (25), a lista de relacionados para o duelo contra o Bahia, marcado para a quarta-feira (26), em Salvador, pela 12ª rodada do Brasileirão. E há ausências.

Dimitri Payet era cotado para participar do jogo, visto que treinou com bola nos últimos dias após se recuperar de lesão muscular na coxa. Ele está, segundo o próprio clube, em transição. A comissão técnica entende, porém, que é melhor preservar o jogador, preparando-o para o clássico com o Botafogo, no sábado (29).

LEIA MAIS: Athletico cobra o Vasco na Justiça por empréstimo de Hugo Moura

Além do craque francês, os volantes Praxedes e Galdames, além do ponta Serginho também estão fora da lista – estes, por opção técnica. O primeiro se recuperou de lesão muscular, mas o interino Rafael Paiva o preteriu para o jogo em Salvador. Galdames cumpriu suspensão diante do São Paulo, mas fica fora. Serginho, que entrou em dois jogos com o ex-técnico Álvaro Pacheco, perde espaço no elenco.

Os retornos ficam por conta do volante Zé Gabriel e do lateral-esquerdo Victor Luís. Ambos cumpriram suspensão contra o São Paulo e voltam a surgir na lista. Mesmo com o retorno de Victor Luís, reserva imediato de Lucas Piton, o lateral-esquerdo Leandrinho, autor de um golaço contra o time paulista, também aparece entre os relacionados.

Confira os relacionados do Vasco

Relacionados para a viagem rumo a Salvador #RelacionadosVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/vrL5SmSOjF — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 25, 2024









Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vasco divulga relacionados para enfrentar o Bahia; Payet fora apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.