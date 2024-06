Sem BH e Cebolinha, Tite ganha dor de cabeça no Flamengo

O Flamengo conta com dois desfalques importantes no jogo diante do Juventude. Afinal, Everton Cebolinha e Bruno Henrique, lesionados, são ausências confirmadas na partida. Os atacantes atuam pelo lado esquerdo do campo e são responsáveis por construir jogadas em velocidade.

Bruno Henrique sofreu um trauma no pé esquerdo no clássico entre Fluminense e Flamengo, domingo (23/06), no Maracanã. Entretanto, Everton Cebolinha teve uma contusão no quadril direito diante do Bahia, quinta-feira (20/06).

Escalação do Flamengo

Assim, Tite precisa pensar em alternativas no sistema ofensivo rubro-negro. O técnico tem grandes chances de apostar nos crias da base. Afinal, nomes como Victor Hugo, Werton e Matheus Gonçalves vêm sendo relacionados para os jogos e sabem atuar abertos pelos lados.

A outra solução é Ayrton Lucas jogar na função de Everton Cebolinha e Bruno Henrique. Léo Pereira, dessa forma, teria que atuar improvisado como lateral-esquerdo.

Além disso, Tite também pode optar por mudar de esquema e jogar com dois atacantes. Assim, Gabigol e Pedro formariam uma dupla no ataque, relembrando os tempos de Dorival Júnior em 2022. Na época, ambos atuaram juntos como titulares e conquistaram os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil.

Aliás, Juventude e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (26/06), às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 12ª rodada do Brasileirão. Com 24 pontos conquistados, os jogadores rubro-negros estão na liderança do campeonato.

