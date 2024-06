Zagueiro da série D tem sucesso no ramo empresarial: fatura milhões!

O zagueiro do Valladolid, Fran Ortuño, tem chamado a atenção na Espanha por seu sucesso fora dos campos. Aos 21 anos, ele já possui quatro empresas com faturamento anual milionário. A informação foi publicada pelo jornal “As”.

Atuando pelo time B do Valladolid, clube que pertence a Ronaldo Fenômeno e que compete na quarta divisão espanhola, Ortuño começou sua carreira no Jaén e passou por equipes menores como Linares e Marbella. Apesar do pouco sucesso no futebol, o atleta leva a sério sua vida no esporte e deixa os negócios em segundo plano. Isso porque em entrevista ao programa “El Larguero”, ele revelou que considera suas empresas um “hobby”.

“Eu sou principalmente jogador do Valladolid, mas tenho empresas. Hoje ainda não me considero milionário nem nada, mas é verdade que as empresas vão bem e são um hobby que tenho atualmente”, disse Ortuño.

Zagueiro e empresário

Ortuño abriu sua primeira empresa aos 17 anos e a vendeu por cerca de 100 mil euros (aproximadamente R$ 577 mil). Atualmente, suas quatro empresas operam em diferentes setores, incluindo educação online, fundos de investimento, e-commerce e exportação de azeite, com a base comercial localizada em Dubai.

Segundo o jornal “As”, seus companheiros de equipe frequentemente pedem conselhos de investimento ao zagueiro. Além de suas atividades empresariais, ele também estuda Engenharia Mecânica na faculdade.

Em campo, Ortuño ainda busca um lugar na elite do futebol espanhol. Na última temporada, ele foi titular em 14 jogos pelo Valladolid B. Contudo, o clube espanhol terminou a temporada na oitava posição da quarta divisão, sem conseguir a promoção.

“De manhã, treino e me dedico somente ao futebol. À tarde posso me dedicar às empresas graças à equipe que tenho”, afirmou.

