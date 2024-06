A França empatou em 1 a 1 com a Polônia, nesta terça-feira (25), e ficou com o segundo lugar do Grupo D. Apesar do inesperado tropeço, um jogador quebrou um recorde pela seleção. Ao entrar no segundo tempo da partida, Antoine Griezmann superou Lilian Thuram como o jogador com mais jogos pelos Bleus em Eurocopas ou Copas do Mundo.

Agora, Griezmann tem 33 partidas nestes tipos de competições, sendo 19 em Mundiais e 14 eu Euros. Ele deixou para trás o pai do atacante Marcus Thuram, seu companheiro de França, que soma 32 confrontos.

O técnico Didier Deschamps deixou Griezmann no banco para a surpresa de todos. O fato é raro na seleção francesa. Afinal, em jogos de Euro e Copa do Mundo, isso não ocorria desde 2016.

Para se ter ideia da importância de Griezmann na França, até março, quando foi ausência na lista de Deschamps por conta de lesão, o camisa 7 acumulava 84 partidas seguidas entrando em campo pela seleção. Foram sete anos consecutivos com os Bleus disputando um jogo com o atleta do Atlético de Madrid.

Sem Griezmann, mas com Mbappé desde o início contra a Polônia

Contra a Polônia, a França teve a volta de Mbappé, que não enfrentou a Holanda por conta de uma fratura no nariz, sofrida nos minutos finais da vitória por 1 a 0 sobre a Áustria, na primeira rodada. Deschamps, por sua vez, colocou Barcola na vaga de Griezmann, que entrou aos 15 minutos do segundo tempo.

Agora, a França espera o adversário das oitavas de final. Os Bleus terminaram na segunda colocação, com cinco pontos, um atrás da Áustria. A Holanda, em terceiro com quatro, também garantiu classificação. A Polônia, com apenas um, está eliminada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Griezmann bate recorde pela seleção francesa na Eurocopa apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.