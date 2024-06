Após estreia na Copa América com empate, Seleção se reapresenta

Após o empate sem gols com a Costa Rica, pela primeira rodada do Grupo D da Copa América, a Seleção Brasileira se reapresentou nesta terça-feira (25). As atividades da Canarinho aconteceram no Drake Stadium, em Los Angeles.

Enquanto os titulares realizaram um trabalho regenerativo, os reservas foram à campo.

Ainda nesta terça, a delegação brasileira embarca para Las Vegas, onde enfrenta o Paraguai, na sexta-feira. A seleção adversária perdeu na primeira rodada para a Colômbia.

