Eurocopa: seleção manda cozinheiro para coletiva de imprensa e respostas surpreendem

A Eslováquia inovou e resolveu mandar o chef de cozinha da delegação do país no lugar do treinador Francesco Calzona na coletiva de imprensa, um dia antes de um jogo super decisivo pela Eurocopa. Aliás, a federação justificou a escolha afirmando que tanto o técnico quanto os atletas sempre repetem as mesmas coisas.

Assim, a presença do chefe de cozinha, Branislav Križan, poderia trazer novidades sobre o cotidiano da delegação e informar sobre as refeições preparadas para o grupo.

Grupo mais embolado da Eurocopa

A decisão da federação acontece em meio a um momento muito decisivo no grupo E, que tem a chave mais embolada da Eurocopa. Isso porque Eslováquia, Romênia, Bélgica e Ucrânia estão com três pontos cada.

Uma vitória seria crucial para a qualificação, enquanto um empate faria com que ambas dependessem de outros resultados para garantir uma vaga na fase de mata-mata.

Segredos do chef

Sem o comandante da equipe, os jornalistas fizeram perguntas para Branislav Križan. Aliás, a entrevista acabou ficando divertida e surpreendente. Isso porque foi possível descobrir alguns gostos dos atletas. Por exemplo, os eslovacos amam uma sopa.

“Vou fazer 120 litros de sopa (para o dia do jogo). São 40 e 50 quilos de carne, principalmente frango, carne bovina e ossos intercostelas. Vou adicionar 40 quilos de vegetais. Basicamente, cozinho para um dia inteiro. Faço uma base forte com a qual faço outras sopas. Chamamos algumas sopas de antibióticos ou asteróides. Eles dão muita força aos meninos em suas atuações”, afirmou.

Branislav Križan ainda revelou que o zagueiro Denis Vavro é o jogador mais esfomeado da delegação.

“Denis é um cara grande e sabe como se comportar. Ele coloca grandes pedaços de carne em seu prato para comer. Eu diria que Denis come mais do que todos os outros que são mais propensos a escolher algo mais saudável. Porém, não estou dizendo que o Denis não se alimente de forma saudável, porque tudo é saudável”, concluiu o chef.

