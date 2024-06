Grêmio renova contrato com Geromel até o fim da temporada

O Grêmio renovou o contrato com Pedro Geromel. O zagueiro, que tinha vínculo somente até o dia 30 deste mês, ampliou o seu compromisso até o fim da temporada, quando deverá se aposentar do futebol. O nome do jogador já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (25).

A ampliação do vínculo do atleta e a alteração salarial foram publicadas no site da CBF. Dessa maneira, o zagueiro fica à disposição do técnico Renato Gaúcho até dezembro. Nesta temporada, Geromel atuou em 14 partidas, com um gol marcado.

O defensor tem 38 anos e ainda não decidiu o que fará após terminar o seu contrato com o Tricolor. A tendência, contudo, é que ele encerre a carreira no clube gaúcho. Ele está no Imortal há quase 11 anos.

Grêmio não terá Geromel nesta quarta-feira

Geromel foi titular no Gre-Nal do último sábado, quando o Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Inter. Por outro lado, o desgaste físico do clássico deve tirá-lo do duelo contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira. No entanto, no próximo domingo, ele deve ser aproveitado no duelo contra o Fluminense.

O Imortal volta a campo nesta quarta (26), às 20h (de Brasília), para enfrentar o Dragão, fora de casa. A vitória é de extrema importância, uma vez que os gaúchos estão na zona do rebaixamento, apesar de terem dois jogos a menos. São apenas seis pontos conquistados, na 19ª colocação. Já o Atlético-GO está em 16º, com nove.

