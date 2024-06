Juventude x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo visita o Juventude nesta quarta-feira (26), pela 12ª rodada da competição. No estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), a bola rola às 20h (de Brasília). O Rubro-Negro tem 24 pontos, enquanto o Jaconero, na 12ª posição, tem 13.

Onde assistir

O Premiere transmite a partida entre Juventude e Flamengo.

Como está o Juventude

Para enfrentar o Flamengo, o técnico Roger Machado contará com o retorno do atacante Lucas Barbosa, que ficou fora da última partida por suspensão. Mas, pelo mesmo motivo, o treinador não terá o goleiro Gabriel e o zagueiro Zé Marcos, ambos pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, Marcelinho, no departamento médico, segue como desfalque.

Como está o Flamengo

Assim como o Juventude, o Flamengo também terá que lidar com desfalques. Em resumo, serão oito baixas no time de Tite: Varela, Viña, De La Cruz, Arrascaeta e Pulgar, convocados, e Igor Jesus, Bruno Henrique e Cebolinha, lesionados.

No lugar de Bruno Henrique, a tendência é que o treinador escale Victor Hugo, jogando mais avançado, no ataque. A boa notícia para o torcedor rubro-negro é que David Luiz, que deixou o jogo contra o Fluminense no intervalo com dores no joelho direito, viajou com a delegação para o confronto em Caxias do Sul. Ele, entretanto, deve iniciar no banco.

JUVENTUDE X FLAMENGO

12ª rodada do Brasileirão

Data e horário: 26/6/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Mateus Claus; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Gerson e Lorran; Victor Hugo, Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC-FIFA)

