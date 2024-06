Júnior Santos, do Botafogo, não tem lesão e pode enfrentar o Vasco

O Botafogo teve uma boa notícia nesta terça-feira (25). Após exames realizados na última segunda (24), o não foi diagnosticado problema físico no atacante Júnior Santos, que deixou o Heriberto Hülse de muletas no sábado por conta de dores na coxa direita, na derrota por 2 a 1 para o Criciúma, segundo o “ge”.

Junior Santos não treinou na última segunda justamente para a realização dos exames médicos e ficou fora de todas as atividades do técnico Artur Jorge. Apesar de não ter lesão, ele não enfrenta o RB Bragantino, na próxima quarta (26), às 19h (de Brasília), no estádio Nilton Santos.

O artilheiro do Botafogo no ano pode retornar no próximo sábado (29), no clássico diante do Vasco, em São Januário. Contudo, a presença do atacante vai depender do departamento médico e do treinador.

Junior Santos tem 18 gols pelo Botafogo no ano

O camisa 11 é o principal jogador do Botafogo na atual temporada. Afinal, ele entrou em campo em 35 partidas até o momento, com 18 gols marcados e quatro assistências concedidas.

O jogador é artilheiro da Libertadores, com nove gols feitos, a maioria deles nas etapas anteriores à fase de grupos. No Brasileirão, marcou três vezes.





