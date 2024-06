Equador x Jamaica: onde assistir, escalações, arbitragem

Equador e Jamaica, seleções que perderam seus jogos de estreia no Grupo B da Copa América, buscam a recuperação na competição. Afinal, se enfrentam nesta quarta-feira (26/6) pela segunda rodada, às 19h (de Brasília) no Allegiant Stadium, em Las Vegas e cientes de que apenas a vitória interssa. Um novo fracasso e a eliminação é quase certa.

O grupo se completa com Venezuela e México, que também se enfrentam nesta quarta-feira, mas às 22h (de Brasília). Na rodada de abertura, os venezuelanos bateram o Equador por 2 a 1. Já os mexicanos fizeram 1 a 0 na Jamaica.

Onde assistir

O Spor TV transmite a partir das 19h (de Brasília).

Como está o Equador

O técnico Félix Sánchez Bas terá uma mudança obrigatória para este duelo. O atacante Enner Valencia, expulso diante da Venezuela, cumpre suspensão. Assim, dois jogadores brigam pela posição em aberto. Yeboah ou Paéz, Caso opte por este último o time equatoriano atuará com três homens de frente, ao lado de Sarmiento e Rodríguez. Já com Yeboah, o time atuaria num 4-4-2.

Como está a Jamaica

Os jamaicanos seguem sem o goleiro André Blake, um de seus principais jogadores, lesionados. Assim, Waite, que se saiu bem diante do México, permanece debaixo das traves. Nicholson, que era dúvida, se recuperou e, ao lado de Gray, vai formar a dupla de municiadores do atavante Michail Antonio, que desta vez contra os equatorianos, espera melhor sorte. Afinal, o atacante do West Ham-ING lutou muito, mas passou em branco diante do México. Assim, a Jamaica vai no esquema 3-4-2-1.

EQUADOR X JAMAICA

2ª Rodada do Grupo B da Copa América

Data e horário: 26/6/2024, 19h (de Brasília)

Local: Allegiant Stadium, Las Vegas (EUA)

EQUADOR: Domínguez; Preciado, Torres, Pacho e Hincapié; Caicedo, Ortiz e Franco; Paéz (Yeboah), Sarmiento e Rodríguez. Técnico: Félix Sánchez Bas

JAMAICA: Waite; Bernard, Latibeaudiere e Pinnock; Lembikisa, Decordova-Reid, Anderson e Leigh; Nicholson e Gray; Antonio. Técnico:

Árbitro: Christian Garay (CHI)

Auxiliares: Jose Retamil e Juan Serrano (CHI)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

