Corinthians x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Cuiabá nesta quarta-feira (26), às 20h, na Neo Química Arena, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão é o 18° colocado da tabela, com oito pontos somados e busca ainda sua segunda vitória na competição para conseguir deixar a zona de rebaixamento. Já o Dourado está na 14° posição, com 11 pontos e vem de três triunfos nos últimos cinco jogos no torneio de pontos corridos.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere

Como chega o Corinthians

O Timão buscou um empate nos acréscimos diante do Athletico-PR na Ligga Arena, mas ampliou a longa sequência de jogos sem vencer na competição. Para a partida contra o Cuiabá, António Oliveira não conta com Maycon, Fagner, Pedro Henrique e Palacios no departamento médico. Além disso, Romero e Torres, convocados para a Copa América por Paraguai e Equador, respectivamente, também são desfalques. A boa notícia fica pelo retorno de Yuri Alberto, que cumpriu suspensão contra o Furacão e está de volta. Por fim, Matheus Donelli deve seguir na meta alvinegra, com Carlos Miguel fora do time.

Como chega o Cuiabá

Por outro lado, o Dourado possui três vitórias em cinco jogos, com o técnico português Petit sendo o maior responsável pela recuperação da equipe no torneio. Aliás, o treinador contará com o retorno do lateral-esquerdo Ramon após cumprir suspensão por terceiro cartão amarelo. Além disso, o atacante Derik Lacerda e o zagueiro Gabriel deixaram o departamento médico e podem aparecer na lista de relacionados. Assim, Deyverson segue sendo o único desfalque do Cuiabá neste Campeonato Brasileiro.

CORINTHIANS X CUIABÁ

12° rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 26/06/2024, às 20h(de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho (Léo Mana), Cacá, Caetano e Hugo; Raniele e Bidon; Gustavo Silva, Rodrigo Garro e Wesley; Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves (Marllon), Alan Empereur e Ramon (Rikelme); Lucas Mineiro e Denilson; Clayson, Fernando Sobral e Jonathan Cafú; Pitta. Técnico: Petit.

Árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ-Fifa)

