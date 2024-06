Bahia x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Após golearem na última rodada do Brasileirão, Bahia e Vasco medem forças, nesta quarta-feira (26), pela 12ª rodada da competição, em jogo que ocorre na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21h30 (de Brasília).

Após se recuperar de dois jogos sem vitória, o Bahia fez 4 a 1 no Cruzeiro em sua própria arena e retomou a terceira colocação, com 21 pontos, podendo se juntar ao líder Flamengo em caso de triunfo.

Já o Vasco vem com moral renovada, já que espantou a crise ao golear o São Paulo pelo mesmo placar, em São Januário, no último sábado (22), deixando a zona de rebaixamento.

Onde assistir

O jogo terá transmissão pela TV aberta na Globo (Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Paraíba, Espírito Santo, Rondônia, Amazonas, Roraima, Alagoas, Acre, Amapá, Rio Grande do Norte e Distrito Federal) e no Premiere no sistema Pay-Per-View.

LEIA MAIS: Abel Ferreira se torna o técnico mais longevo da história do Palmeiras

Como chega o Bahia

O principal trunfo do Bahia, terceiro colocado no Brasileirão, é o fator casa. São cinco vitórias nos cinco jogos disputados na Arena Fonte Nova, sendo o único time com 100% de aproveitamento jogando em seus domínios.

Para o jogo contra o Vasco, o técnico Rogério Ceni deve contar com praticamente força máxima, já que só o volante Acevedo (lesionado) e o lateral-direito Arias (convocado pela Colômbia) estão fora de combate. Everton Ribeiro foi reserva contra o Cruzeiro, entrando no decorrer do jogo, mas deve ser titular diante dos cariocas.

Luciano Juba, único do elenco do Bahia a atuar os 90 minutos de todos os jogos do Brasileirão, salientou a força da torcida em sua casa.

“A gente sabe que dentro da nossa casa somos muito forte, ainda mais com o apoio da nossa torcida. Vimos aí contra o Cruzeiro, no São João, que todo mundo vai para interior, deu um público de mais de 35 mil pessoas. A torcida está sempre nos ajudando e vamos dar o máximo dentro da nossa casa, e fora dela também, para a torcida lotar cada vez mais o estádio”, disse o lateral.

Como chega o Vasco

A moral certamente está renovada no Vasco da Gama. Após protestos da torcida, o time voltou a jogar bem e goleou com autoridade o São Paulo por 4 a 1, com grande atuação coletiva e algumas individuais.

Não à toa o interino Rafael Paiva segue no comando técnico da equipe, já que ganhou moral com as mudanças realizadas após a saída de Álvaro Pacheco. A tendência, assim, é que ele repita a escalação que venceu o São Paulo, que contou com João Victor, Hugo Moura, Mateus Carvalho e Estrella como titulares.

Payet não foi relacionado e segue fora de combate. Além dele, Praxedes e Galdames estão fora por opção técnica, assim como Serginho. Paiva recebe, porém, os reforços de Zé Gabriel e Victor Luís, que cumpriram suspensão diante do São Paulo. Eles devem começar o duelo no banco.

Em 15º, o Cruz-Maltino é um dos seis times que ainda não venceram fora de casa. Caso conquiste os três pontos, o Gigante da Colina poderia subir até três posições na tabela do Brasileirão.

BAHIA x VASCO

Brasileirão-2024 – 12ª rodada

Data e horário: quarta-feira, 26/06/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre, Cauly e Everton Ribeiro; Everaldo e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Estrella (JP); Adson, David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino)

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Bahia x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.