Nesta terça-feira (25), o Real Madrid anunciou a saída de Nacho Fernández. Aos 34 anos, o zagueiro irá se transferir para o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita. Cria das categorias de base do clube espanhol, o defensor se despede do Santiago Bernabéu após 12 temporadas.

Pelo profissional do time merengue, Nacho acumula conquistas desde 2012. Ao todo, foram 26 troféus: seis Champions, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supercopas da Uefa e Campeonato Espanhol , duas Copas do Rei e cinco Supercopas da Espanha.

Com as seis taças de Champions, aliás, ele se tornou o jogador com mais conquistas do torneio europeu na história do Real Madrid.

Florentino Pérez, presidente do clube merengue, tratou de rasgar elogios a Nacho no comunicado oficial de despedida.

Leia mais notícias de Futebol Internacional

“Desde que chegou à nossa base sendo um garoto, Nacho sempre foi exemplo de superação para todos e leva consigo o carinho, reconhecimento e admiração de todos os torcedores do Real Madrid. O clube é e sempre será sua casa”.

Nacho, que disputou a Copa do Mundo do Qatar-2022, está com a seleção espanhola na Alemanha para a disputa da Eurocopa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Real Madrid anuncia saída de Nacho, que ganha aclamação de Florentino Pérez apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.