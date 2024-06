Cruzeiro anuncia volante Matheus Henrique por cinco temporadas

O Cruzeiro continua com sua movimentação e chegada de jogadores, e nesta terça-feira (25) anunciou o meio-campista Matheus Henrique, de 26 anos. O jogador contratado junto ao Sassuolo, da Itália, assinará contrato por cinco temporadas até junho de 2029.

Desse modo, o clube mineiro pagará ao Sassuolo, da Itália, cerca de 6 milhões de euros (R$ 36 milhões) para adquirir a maioria dos direitos econômicos do jogador. O anúncio de Matheus foi bastante divertido, lembrando uma história de tapioca quando o atleta foi convocado para a Seleção Brasileira ainda na era Tite.

Todavia, Matheus já está em Belo Horizonte desde segunda-feira e agora passará por exames médicos e a assinatura do contrato. Para a confirmação do acerto junto ao clube italiano, o CEO Alexandre Mattos esteve na Itália e priorizou a contratação do jogador.

“Momento único na minha carreira. Farei o meu melhor dentro e fora de campo e respeitando essa camiseta aqui que é gigante”, disse o jogador ao chegar no centro de treinamento do clube celeste.

Matheus iniciou no São Caetano e ganhou projeção no Grêmio

O meia iniciou sua carreira no São Caetano, mas ganhou projeção nacional no Grêmio, clube em que se destacou, sendo vendido ao Sassuolo em 2021. No clube italiano, fez 89 partidas, marcou seis gols e contribuiu com quatro assistências.

Inicialmente, Matheus tinha a intenção de seguir na Europa, mas o rebaixamento do Sassuolo na liga italiana e a proposta do Cruzeiro o fizeram mudar de ideia. Assim, ele poderá estrear após o dia 10 de julho, quando abre a janela de transferências internacionais.

