Menino Gui ‘anuncia’ Philippe Coutinho no Vasco e agita as redes sociais

A espera da torcida vascaína está prestes a acabar, ao menos se depender do pequeno torcedor Gui. O menino, símbolo da torcida do Vasco, postou nesta terça-feira (25), uma foto com os jogadores Souza, Alex Teixeira e Philippe Coutinho.

A imagem deixou a torcida do Cruz-Maltino eufórica nas redes sociais. Nos últimos dias, o clima é de ansiedade e expectativa pelo retorno de suas crias ao clube de São Januário.

Alex Teixeira e Souza, aliás, já têm seus retornos confirmados ao Gigante da Colina, aguardando agora a assinatura de contratos, anúncio oficial e apresentação. Enquanto isso, o meia continua em ajustes finais de conversas e pendências contratuais.

Vasco segue em busca de reforços para o restante da temporada

Todavia, o Vasco busca reforçar seu elenco para o restante da temporada. A diretoria vascaína ainda não decidiu se Rafael Paiva permanecerá no comando técnico definitivamente. Enquanto isso, ele será o comandante novamente no duelo contra o Bahia, nesta quarta-feira (26), na Fonte Nova. Outro nome ventilado no time carioca é o de Talles Magno. Atualmente no New York City, o aceita apenas vender, e o Vasco sinalizou com uma proposta de empréstimo pelo atacante, também revelado no clube de São Januário.

