Almada no Botafogo: Olimpíada, tempo de contrato e Europa

A novela Almada ganha novos capítulos a cada dia e, de acordo com as novas informações, vai se encaminhando para um final feliz para o Botafogo. Segundo o canal “Panorama Botafoguense”, o Atlanta United, franquia dos Estados Unidos, aceitou a oferta do Mais Tradicional: 20 milhões de dólares (R$ 109 milhões), cifras que colocam o hermano como a contratação mais cara do futebol brasileiro, superando Luiz Henrique, também da Estrela Solitária. Faltam, então, detalhes burocráticos para sacramentar o negócio. No contrato entre o meia argentino e o Glorioso, há alguns pormenores importantes.

Almada já tinha um acordo com o Atlanta para disputar a Olimpíada de Paris pela seleção argentina. No entanto, no Botafogo, o cenário muda. Se disputasse os Jogos, o meia perderia cinco jogos do Brasileirão e ainda retornaria ao Brasil às vésperas do clássico contra o Palmeiras, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Como a competição não está na Data-Fifa, os clubes não são obrigados a cederem seus jogadores. A fera, portanto, ficaria no Rio de Janeiro.

Almada e o salto para a Europa

Em relação ao tempo de contrato, Almada defenderá as cores do Botafogo somente até dezembro, crava o renomado jornalista argentino César Luis Merlo. Empresa do sócio majoritário da SAF do Glorioso, John Textor, a Eagle Holding desembolsará a grana pela compra do jogador. Assim, colocará o meia no Lyon (FRA), outro clube da companhia, a partir de janeiro de 2025, mês de abertura da janela internacional de transferências do inverno europeu.

Com 23 anos, Almada é uma das grandes promessas do futebol argentino. Em 2022, ele sagrou-se campeão do mundo, no Qatar, por sua seleção. Cria do Vélez Sarsfield, a fera tem contrato com o Atlanta United até 2025 e já havia acertado com o Botafogo.

