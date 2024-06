Jhegson Mendéz volta e será avaliado por Zubeldía em possível retorno

Jhegson Mendéz retornou ao São Paulo e trabalhou no CT da Barra Funda nos últimos dias. Contudo, ele ainda não será reintegrado ao elenco principal. Após passar seis meses emprestado ao Elche, da Espanha, o jogador voltou ao Tricolor Paulista. Agora, ele será avaliado por Luis Zubeldía para saber se terá espaço novamente na equipe ou não.

Contratado no começo do ano passado, o equatoriano encantou no seu começo de passagem e virou titular da equipe, que, na época, era comandada por Rogério Ceni. Contudo, seu rendimento caiu. O pênalti perdido no embate contra o Água Santa, que culminou na eliminação do Tricolor no Campeonato Paulista, fez com que seu espaço ficasse ainda menor no clube.

A partir daí, seus minutos dentro de campo foram apenas diminuindo. Em 2024, ele entrou na lista de negociáveis e acabou emprestado ao Elche. Com contrato até o final de 2025, o São Paulo ainda estuda o que fazer com o jogador.

Até o momento, Mendéz não tem nenhuma oferta para deixar o São Paulo. Assim, ele depende da avaliação de Zubeldía para saber se terá um clube para o restante desta temporada. Caso o treinador decida ter o atleta em seu plantel, ele só poderá atuar a partir do dia 10 de julho, quando abre a janela de transferência no Brasil.

Jhegson Mendéz volta em momento turbulento no meio de campo do São Paulo

Aliás, o equatoriano volta ao São Paulo em um momento que o meio de campo da equipe sofre com desfalques. Isso porque Maia está no departamento médico e Bobadilla com a seleção paraguaia na disputa da Copa América. Assim, Zubeldía vem utilizando Alisson e Luiz Gustavo no setor. Galoppo vem sendo usado também quando um dos dois titulares estão fora.

Por conta de pouca opção no setor, Mendéz vem sendo avaliado, assim como vem acontecendo com Liziero, que também retornou de empréstimo recentemente. O São Paulo tem negociações avançadas para trazer Thiago Mendes ao elenco. O Tricolor tem tudo acertado com o jogador, mas ainda precisa fechar acordo com o Al-Rayyan, do Qatar.

Além disso, o clube pode ver o setor ficar desfalcado no segundo semestre, já que Maia convive com o assédio europeu e pode deixar o clube. Assim, reforçar o meio de campo está sendo bem visto pela comissão e diretoria. Contudo, ainda não se sabe se um velho conhecido é a melhor solução.

