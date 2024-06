Flamengo chega com dois pendurados diante do Juventude

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (26/06), diante do Juventude, às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 12ª rodada do Brasileirão. Além dos desfalques, Tite também conta com dois pendurados em campo.

Pendurados do Flamengo

Afinal, Léo Ortiz e Allan estão relacionados para partida e contam com dois cartões amarelos. Portanto, ambos podem ficar fora do próximo jogo em caso de advertência em Caxias do Sul. O zagueiro deve iniciar em campo como titular. O volante, por outro lado, fica como opção no banco de reservas.

Aliás, Allan é o substituto natural de Léo Ortiz no segundo tempo. O zagueiro vem jogando como volante nos últimos jogos e deve atuar no meio-campo em Caxias do Sul. O jogador é um dos reforços do clube na temporada e tem protagonizado boas atuações.

O Flamengo é o líder isolado do Brasileirão e chega motivado diante do Juventude. No entanto, Tite conta com muitos desfalques em campo. Varela, Viña, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta estão convocados para Copa América e são ausências confirmadas no jogo. Além disso, Bruno Henrique e Everton Cebolinha, lesionados, também estão fora.

