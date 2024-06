Romênia e Eslováquia empatam e avançam às oitavas da Euro

Eslováquia e Romênia entraram em campo cientes de que o empate nesta quarta-feira (26/6), na Deutsche Bank Arena, em Frankfurt, na Alemanha, classificaria as duas seleções para as oitavas de fina da Eurocopa. Porém, o que se viu foi uma trocação ofensiva, busca total pelo gol e nada de “jogo de compadres”. No fim deu empate, 1 a 1. Mas qualquer uma da seleções poderia ter vencido o jogo e eliminado a rival. A Eslováquia saiu na frente com Duda. Mas ainda no primeiro tempo Razvan Marin, de pênalti, empatou.

Como também rolou empate no outro duelo do grupo, entre Bélgica e Ucrânia (0 a 0), todas as seleções terminaram com os mesmos quatro pontos e a classificação final saiu pelos desempates em número de gols e saldo. A Romênia em primeiro (quatro gols e saldo 1); a Bélgica em segundo (dois gols e saldo 1) e a Eslováquia em terceiro (saldo zero). As três avançam às oitavas. Já a Ucrânia (saldo -2) terminou em último e eliminada. A Bélgica, com o segundo lugar, enfrentará a França nas oitavas. Já as rivais de Romênia e Eslovaquia serão definidos após todos os jogos desta fase de grupos.

Primeiro tempo eletrizante

O jogo começou elétrico, com a Eslováquia em cima e buscando finalizar sempre que possível nos primeiros minutos. Mas, depois dos dez minutos, a Romênia encaixou marcação passou ela a ter mais foirça ofensiva. Aos 11, Ratiu chutou para grande defesa de Dúbravka. Na sobra, Ianis Hagi (filho da lenda do futebol romeno Gheorghe Hagi) não foi feliz no arremate. O mesmo Hagi, pouco depois, chutou bola perigosa.

O jogo seguia lá e cá, mas com a Eslováquia mais incisiva E, aos 23 numa falha da defesa da Rômenia, o cruzamento de Kucka encontrou Duda livre entre a marca do pênalti e a pequena área. A cabeçada foi certeira e os eslovacos ficavam na frente do placar. Contudo, a Romênia não perdeu o foco. Assim, se manteve no ataque e chegou ao justo empate aos 36. Ianis Hagi sofreu pênalti de Hancko. Razvan Marin cobroiu muito bem para deixar tudo igual.

Empate sob medida para Eslováquia e Romênia

A intensidade vista no primeiro tempo foi menor na etapa final. Ainda assim osa times seguiam, através de lançamentos e chuveirinhos, muito perigosos. A Romênia teve duas chances em chutes de Razvan Marin e Dragus. A Eslováquia perdeu gol incrível com Strelec. Uma chuva torrencial a partir dos 20 minutoss prejudicou um pouico o jogo.Conforme o tempo passou e com as seleções cientes da classificação com o empate, o jogo esfriou muito.

ESLOVÁQUIA 1X1 ROMÊNIA

3ª rodada do Grupo E da Eurocopa

Data: 26/6/2024

Local: Deutsche Bank Arena, Frankfurt (ALE)

ESLOVÁQUIA: Dúbravka; Pekarík (Gyomber, 47’/2ºT), Vavro, Skriniar e Hancko; Kucka, Lobotka e Duda (Bero, 47’/2ºT); Schranz (Duris, 32’/2ºT), Strelec (Bozenik, 25’/2ºT) e Haraslín (Suslov, 25’/2ºT). Técnico: Francesco Calzona

ROMÊNIA: Nita; Ratiu, Burca, Dragusin e Bancu; Razvan Marin (Rus, 41’/2ºT), Marius Marin e Stanciu; Ianis Hagi (Man, 20’/2ºT), Draguş (Puscas, 22’/2ºT) e Coman (Sorescu, 22’/2ºT). Técnico: Edward Iordanescu.

Gols: Duda, 23’/1ºT (1-0). Razvan Marin, de pênalti, 36’/2ºT (1-1)

Árbitro: Daniel Siebert (ALE)

Auxiliares: Jan Seidel Rafael Foltyn (ambos da Alemanha)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Cartões amarelos: Duda (SVK); Burca, Banku, Edward Iordanescu, Puscas (ROM)

