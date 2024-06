Antonio Conte foi apresentado oficialmente pelo Napoli, nesta quarta-feira (26), e comentou sobre o elenco que terá à disposição durante a entrevista coletiva. Ao mesmo tempo, o técnico italiano não fugiu do tema que toma conta dos bastidores do clube: a permanência de Kvaratskhelia.

“Vetei as saídas de Kvaratskhelia e do Di Lorenzo. São jogadores fundamentais para mim e fui muito claro neste assunto com o presidente. Além disso, o Lobotka e o Zambo Anguissa vão continuar conosco”, garantiu Antonio Conte.

Além disso, o treinador também comentou sobre a situação de Victor Osimhem e abriu as portas para a saída do atacante nigeriano.

LEIA MAIS: Messi revela desconforto muscular

“Estou ciente do pacto de Osimhen com o clube. Há um acordo para ele sair, esse caso é diferente e eu aceitei essa situação”, acrescentou o treinador, que explicou que tem total controle sobre o mercado da equipe.

“Sou um treinador pouco paciente, como sabem. Antes de discutir contratos e salários, quis garantias. Mas, sou eu que decido quem fica e quem pode tomar outro caminho. Eu e o presidente chegamos a uma base de entendimento muito clara sobre isso”, completou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Napoli: Conte veta saída de Kvaratskhelia e aceita a de Osimhen apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.