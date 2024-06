Grêmio vence o Ceará pelo Brasileirão Sub-20

O Grêmio subiu na tabela de classificação do Brasileirão Sub-20 ao bater o Ceará, fora de casa, por 3 a 1, nesta quarta-feira (26). Os gols da vitória foram marcados por Gustavo Gouveia, Kaick e Riquelme. Vinícius Uchella descontou para o time anfitrião.

Agora, o Imortal chegou a 18 pontos, deixando Flamengo e o próprio Ceará para trás. O Vozão soma 16, na nona colocação da competição. Vale destacar que o Tricolor tem apenas sete partidas no torneio, com seis vitórias e uma derrota. Os demais jogos foram adiados por conta das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em maio.

Na próxima rodada, o Grêmio encara o RB Bragantino, na quarta-feira (3 de julho), às 15h (de Brasília), em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Enquanto o Ceará visita o Fluminense, no mesmo horário, mas na terça (2).

O Grêmio abriu 2 a 0 antes dos 30 minutos, com gols de Gustavo Gouveia e Kaick. O Ceará chegou a diminuir ainda na etapa inicial com Vinícius Uchella. Na etapa final, a equipe da casa teve chances do empate, mas não conseguiu converter as chances criadas. Assim, nos acréscimos, Riquelme deu números finais à partida.

