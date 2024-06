Rival do Flamengo na Libertadores, Bolívar acerta com reforço brasileiro

Rival do Flamengo nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Bolívar acertou a contratação do zagueiro Anderson Jesus, que teve passagem de destaque pelo América-MG. O jogador estava no futebol português, onde atuou por três temporadas no Vizela.

Aos 29 anos, Anderson Jesus sabe das dificuldades que enfrentará no duelo contra o Rubro-Negro, mas está confiante na vaga para as quartas de final da competição sul-americana.

“Sabemos que o desafio é muito difícil, afinal o Flamengo é uma excelente equipe, conta com grandes jogadores e ainda lidera o Brasileiro. Mas fizemos uma excelente fase de grupos e não tem nada decidido. Confiamos muito no nosso grupo e na classificação”, declarou.

Anderson foi revelado pelo Confiança-SE e passou por clubes como Atlético-MG, Grêmio, Guarani e Bahia. Em seguida, destacou-se pelo América-MG entre 2020 e 2021. Posteriormente, acertou com o Vizela, de Portugal. O novo reforço do Bolívar falou sobre a experiência de atuar na Europa.

“Agradeço muito a todos os funcionários do Vizela. Foi uma experiência muito bacana ter atuado em uma das principais ligas da Europa por dois anos e meio. Nesse período em Portugal pude evoluir, tanto tecnicamente quanto fora das quatro linhas. Saio muito mais maduro do que quando fui para lá”.

O Bolívar visita o Flamengo no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores no dia 15 de agosto, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A volta está marcada para o dia 22 daquele mês, na altitude de La Paz.

