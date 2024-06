Geórgia vence Portugal e conquista classificação histórica na Euro

A Geórgia está nas oitavas de final da Eurocopa 2024 pela primeira vez na história. A classificação inédita veio com uma grande vitória por 2 a 0 sobre Portugal, nesta quarta-feira (26), pela terceira e última rodada da fase de grupos da competição. Kvaratskhelia e Mikautadze, de pênalti, confirmaram a vitória na Arena Schalke. No entanto, os portugueses, e principalmente Cristiano Ronaldo, ficaram muito irritados com a arbitragem polêmica do árbitro suíço Sandro Schärer.

Dessa maneira, a Geórgia avançou às oitavas de final da Euro 2024 como uma das melhores terceiras colocadas. Por outro lado, Portugal já estava com a classificação assegurada e mesmo com a derrota confirmou a liderança do Grupo F.

Astro da Geórgia, Kvaratskhelia foi o principal jogador na vitória sobre Portugal e está na mira do PSG para assumir o lugar de Mbappé. Contudo, durante a apresentação oficial do técnico Antonio Conte no clube, o italiano afirmou que não vai abrir mão do jogador.

O jogo

A Geórgia surpreendeu Portugal e balançou a rede logo no primeiro minuto. Kvaratskhelia recebeu a bola em velocidade e aproveitou o contra-ataque para abrir o placar. Já garantida em primeiro lugar do grupo e jogando com um time quase todo reserva, a seleção portuguesa dominou a posse de bola, mas desperdiçou as chances de empatar. Além disso, Cristiano Ronaldo foi para o intervalo muito irritado com a arbitragem após levar um cartão amarelo por reclamação e por um suposto pênalti não marcado no camisa 7.

Na segunda etapa, Portugal tentou mudar a postura e Cristiano Ronaldo quase empatou o jogo após jogada de escanteio. No entanto, a resposta da Geórgia veio em dois lances de Kvaratskhelia. Mas, os georgianos surpreenderam e ampliaram em cobrança de pênalti marcado com auxílio do VAR.

Geórgia 2×0 Portugal

3ª rodada do Grupo F da Eurocopa 2024

Data e horário: quarta-feira, 26/06/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Arena do Schalke, em Gelsenkirchen (ALE)

Geórgia: Mamardashvili; Gvelesiani (Kvirkvelia, aos 30′ do 2t), Kashia, Lochoshvili (Tsitaishvili, aos 17′ do 2t), Dvali; Kakabadze; Kochorashvili, Kiteishvili, Chakvetadze (Mekvabishvili, aos 36′ do 2t), Tsitaishvili; Mikautadze, Kvaratskhelia (Davitashvili, aos 36′ do 2t). Técnico: Willy Sagnol.

Portugal: Diogo Costa; Nelson Semedo, António Silva (Semedo, aos 20′ do 2t), Gonçalo Inacio, Dalot; João Neves (Matheus Nunes, aos 29′ do 2t), João Palhinha (Rúben Neves, no intervalo); Francisco Conceição; João Félix e Cristiano Ronaldo (Gonçalo Ramos, aos 19′ do 2t). Técnico: Roberto Martinez.

Gols: Kvaratskhelia, aos 1′ do 1t (1-0); Mikautadze, aos 10′ do 2t (2-0)

Árbitro: Sandro Schärer (SUI)

VAR: Fedayi San (SUI)

Cartões amarelos: Cristiano Ronaldo, Rúben Neves, Pedro Neto (POR)

