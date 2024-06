Em áudio vazado, presidente afirma: ‘Se não é o nosso grupo, o Santos vai para a Série C’

Um áudio vazado nas redes sociais do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, causou alvoroço nesta quarta-feira (26). Afinal, o mandatário aparece falando que o Peixe seria rebaixado no Campeonato Paulista e na Série B do Brasileirão se seu grupo político não vencesse as eleições do fim do ano passado.

“Se não é o nosso grupo, (o Santos) vai pra C. O Santos ia ser rebaixado no Campeonato Paulista deste ano e ia para a Série C neste ano”, declarou Teixeira.

A justificativa seriam os sérios problemas financeiros deixados pela gestão anterior, do ex-presidente Andres Rueda, que deixou a função no fim do ano passado com o inédito rebaixamento à Série B do Brasileirão. Além disso, o caixa do Santos estava praticamente zerado.

Veja a justificativa do presidente do Santos

“Porque os argumentos iam ser os mesmos: o culpado, o Rueda, ele deixou, é o transfer ban, não temos dinheiro… A Globo abandonou, não temos a Globo, é a KTT, a KTT não tem o dinheiro, nós não temos contrato, não tivemos chance, não tivemos tempo de fazer contrato com ninguém. Ninguém quer patrocinar, ninguém quer vir, ninguém veio, o time é o Mendoza, Mendoco, é o Mecuco, é o Pituco….É aquela bosta que estava lá”, disse o atual presidente, antes de completar:

“Com aquele time e aquela filosofia, era barranco abaixo”.

Com Marcelo Teixeira, o Santos chegou à final do Campeonato Paulista, perdendo o título para o Palmeiras. Anteriormente, o clube vinha de algumas edições da competição brigando para não ser rebaixado.

Após o Estadual, sobrou apenas a Série B do Brasileirão para o Santos. Afinal, o clube não conquistou vaga na Copa do Brasil deste ano e nem estava classificado para nenhuma competição continental.

Por fim, na Série B deste ano, o Santos está na quinta posição, com 19 pontos, um atrás do Vila Nova, que abre o G4. A campanha é bastante irregular: em 12 partidas, são seis vitórias, um empate e cinco derrotas.

O post Em áudio vazado, presidente afirma: ‘Se não é o nosso grupo, o Santos vai para a Série C’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.