Marcão convoca torcida para ajudar Fluminense: ‘Nosso número um e faixa’

O novo treinador do Fluminense, Marcão, falou pela primeira vez desde que reassumiu o cargo após a saída de Fernando Diniz. Nesta quarta-feira (26), o comandante concedeu entrevista à TV do clube no YouTube, convocando o torcedor na recuperação do Flu na temporada.

Para ele, a torcida é o “número um e faixa” da equipe. Marcão quer que a ajuda comece já nesta quinta (27), quando o Tricolor encara o Vitória, no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão.

“Maior responsabilidade possível, mas a gente tem a consciência disso, que é mais um grande desafio, junto do nosso torcedor. A gente sempre fala que o torcedor é o décimo segundo jogador, mas agora não. O nosso torcedor é o primeiro jogador. É o um e faixa. Vamos fazer isso agora, amanhã, logo mais”, disse.

“A gente precisa realmente muito deles. Eles estão precisando do apoio irrestrito do meu torcedor. Vamos fazer de uma forma bonita. Tenho certeza que vai dar segurança para os nossos guerreiros pra gente fazer um grande jogo e sair o mais rápido possível desta situação”, encerrou.

O jogo entre Fluminense e Vitória ocorre nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã. Em último na competição, o Flu precisa vencer para tentar sair, assim, da zona do rebaixamento. Ultrapassaria a própria equipe baiana em caso de vitória por dois gols de diferença, por exemplo.

Veja a palavra do técnico do Fluminense