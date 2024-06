Panamá x Estados Unidos: onde assistir, escalações, arbitragem

Anfitriões da Copa América e líder do Grupo C, os Estados Unidos enfrentam o Panamá nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), na Mercedes Benz Arena, Atlanta (EUA). O time americano, na estreia, venceu a Bolívia por 2 a 0. Assim, deve confirmar a classificação às quartas de final em caso de vitória. Mas os panamenhos, que venderam caro a derrota para o Uruguai (3 a 1) esperam surpreender.

A segunda rodada do Grupo C se completa com o jogo entre Bolívia e Uruguai, às 22h (de Brasilia), em Nova Jersey.

Onde assistir

O SporTV transmite às 19h (de Brasília).

Como está o Panamá

Não bastasse a série de ausências que assolam a sua seleção (Waterman, Escobar, Andrés Andrade e Aníbal Godoy), o técnico Thomas Christiansen já sabe que não contará com Puma Rodríguez, um de seus principais jogadores. Afinal, contra o Uruguai, o apoiador, que é um dos melhores em campo, sofreu lesão no ombro esquerdo e teve de sair. Os resultados os exames indicam que ele não terá condições para as duas próximas partidas. Gondola (que o substituiu) e Ayarza brigam pela vaga. O restante da escalação deve ser a quer iniciou a derrota para o Uruguai

Como estão os Estados Unidos

Muitas perguntas para o treinador Gregg Behalter foram em relação ao gramado da Mercedes Benz Arena. Afinal, os argentinos, que jogaram ali na estreia, reclamaram do pessimo estado do campo, de grama artificial. O treinador disse que esta é uma preocupação, mas em menor intensidade, pois acredita que o campo estará bem melhor para a partida desta quinta. Seu foco maior é como o time se comportará diante de um adversário tradicional e que anda dando trabalho nos últimos anos na Concacaf.

“Conhecemos bem o Panamá. Aliás, já nos pregou uma vez uma peça na Copa Ouro. Espero que eles busquem a vitória, como nós, mas certamente não será um jogo fácil” disse o treinador, que manterá a base do jogo de estreia.

Para o goleiro Matt Turner, se o time americano quer vencer mais uma vez, precisará mostrar um futebol mais eficaz do que o apresentado contra a Bolívia, quando a vitória veio mesmo com o time não fazendo um grande jogo.

“Este jogo com o Panamá será uma verdadeira prova para nossa seleção. Vencemos na estreia, mas temos de mostrar um futebol melhor se quisermos ganhar este segundo jogo”, disse Turner.

PANAMÁ X ESTADOS UNIDOS

3ª rodada do Grupo C da Copa América

Data e horário: 27/6/2024, 19h (de Brasília)

Local: Mercedes Benz Arena, Atlanta (EUA)

PANAMÁ: Mosquera; Murillo, Fariña, José Córdoba, Miller e Eric Davis; Cristian Martínez, Gondola (Ayarza) e Carrasquilla; Bárcenas e Fajardo. Técnico: Thomas Christiansen

ESTADOS UNIDOS: Matt Turner; Scally, Richards, Ream e Robinson; Reyna, Adams, McKennie e Pepi (Balogun); Timothy Weah e Pulisic. Técnico: Gregg Behalter

Árbitro: Ivan Barton (SLV)

Auxiliares: David Moran (SLV) Henri Pupiro (NIC)

VAR: Tatiana Guzman (NIC)

