Botafogo vira para cima do Bragantino e se recupera no Brasileirão

O Botafogo, enfim, deu uma resposta melhor após dois jogos em que ficou devendo. Nesta quarta-feira (26), no Estádio Santos, o Glorioso venceu o Bragantino por 2 a 1, de virada, para não perder o contato com a parte alta da tabela e se manter no G4 do Campeonato Brasileiro. Com dois gols, Eduardo foi o herói da noite, pela 12ª rodada da competição nacional.

Tudo igual

Sonolento, o Botafogo caiu na surpresa do Bragantino, que, na verdade, estava com três zagueiro e atacantes bem abertos. Com a defesa adversária exposta, Helinho deu um passe milimétrico para Evangelista abrir o placar. Aos poucos, porém, o Glorioso foi se acostumando ao estilo do técnico adversário, Pedro Caixinha, até empatar com Eduardo. Ele aproveitou assistência de Tiquinho e guardou na rede.

Botafogo vira e sofre

O Botafogo saiu em busca da virada. Novamente, de Tiquinho para Eduardo, que, com estilo, colocou na rede. O time da casa, no entanto, não conseguiu manter a pegada e passou a sofrer com as investidas do Bragantino e pelas poucas opções no banco de reservas (lesões e suspensões) para mudar a postura da equipe. Assim, o Massa Bruta criou suas chances, mas não soube aproveitá-las.

BOTAFOGO 2×1 RED BULL BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 12ª rodada

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 26/6/2024, às 19h (de Brasília)

Gols: Evangelista, 6’/1ºT (0-1); Eduardo, 20’/1ºT (1-1); Eduardo, 7’/2ºT (2-1)

BOTAFOGO: John, Suárez, Halter, Bastos (Cuiabano, Intervalo) e Marçal; Barbosa, Freitas, Tchê Tchê e Eduardo (De Paula, 41’/2ºT); Luiz Henrique (Hernández, 36’/2ºT) e Tiquinho. Técnico: Artur Jorge

BRAGANTINO: Lucão, Jadson (Lincoln, Intervalo), Pedro Henrique, Eduardo e Cândido (Mendes, 11’/2ºT); Raul (Ramires, 11’/2ºT), Capixaba e Evangelista; Helinho (Laquintana, 19’/2ºT), Vitinho e Borbas (Talisson, 11’/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Auxiliares: Thiaggo Americano Labes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartão Amarelo: Marçal, Halter (BOT); Helinho, Lincoln, Pedro Henrique (RBB)

Cartão Vermelho:

