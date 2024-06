Palmeiras vende Rafael Navarro para o Colorado Rapids, dos Estados Unidos

O Palmeiras confirmou nesta quarta-feira (26) a venda do atacante Rafael Navarro para o Colorado Rapids, dos Estados Unidos. Desde o ano passado, o jogador já defende o clube americano, e agora será jogador do clube em definitivo.

A negociação aguardava apenas ajustes, e agora, com a concretização, o Palmeiras receberá 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 19,3 milhões), sem valores adicionais previstos em metas, mas mantendo um percentual para uma futura venda.

Rafael Navarro chegou ao Alviverde em 2022, após um grande destaque no Botafogo em 2021, quando foi campeão da Série B e artilheiro. No entanto, no Palmeiras, ele não repetiu as brilhantes atuações que o levaram ao clube, deixando o Verdão com 65 jogos e 11 gols marcados.

Rafael tem números melhores atuando pelo Colorado do que no Palmeiras

Todavia, o jogador agradou ao Colorado e, desde sua chegada, anotou 12 gols e colaborou com duas assistências em 30 jogos. Portanto, ele teve um aproveitamento superior ao que teve no clube paulista. O que motivou o clube americano a confirmar o acerto com o atacante.

