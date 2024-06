Grêmio arranca empate com Atlético-GO pelo Brasileirão

O Grêmio segue sem vencer pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (26), o Tricolor Gaúcho arrancou empate com o Atlético-GO por 1 a 1, no Antônio Accioly, pela 12ª rodada da competição. Luiz Felipe marcou o primeiro para os goianos, mas Reinaldo deixou tudo igual no placar. O resultado foi ruim para as duas equipes que buscam sair de situação delicada na tabela.

Com o resultado, o Grêmio está há sete jogos sem vencer no Brasileirão e está com sete pontos, na 19ª posição. Equipe, no entanto, ainda pode virar lanterna na rodada. Por sua vez, o Atlético-GO tem 10 pontos na beira do Z4 17ª colocação. As equipes, agora, voltam a campo neste domingo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 11h, o Dragão enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV. Já o Tricolor faz duelo direto com o Fluminense, às 16h, no estádio Centenário.

Dragão domina

Com a torcida a favor, o Atlético-GO propôs o jogo e deixou poucos espaços para o Grêmio criar. O jovem Emiliano Rodríguez foi o destaque da equipe rubro-negra com as melhores oportunidades. E o uruguaio quase marcou um gol de placa no Accioly. Além dele, Luiz Fernando também quase balançou a rede, mas Marchesín defendeu. Diante da situação, o técnico Renato Gaúcho acionou Gustavo Nunes e Nathan Fernandes para aumentar mobilidade do ataque tricolor, porém não houve tanta melhora. Afinal, faltou mais criatividade no setor ofensivo.

Equilíbrio

A segunda etapa começou com times mais acelerados, porém depois equilibraram o duelo, com certa lentidão em alguns momentos. No entanto, houve chances. Pelo Atlético-GO, antes do primeiro minuto, Maguinho arriscou um chute após erro de Kannemann. No Grêmio, Cristaldo, apagado na etapa inicial, conseguiu as melhores chances, com três finalizações perigosas para fazer o goleiro Ronaldo trabalhar.

Ação e reação

Em jogada ensaiada, o Dragão tirou o zero do placar aos 26 minutos, momento em que o jogo estava aberto para as duas equipes. Shaylon levantou na segunda trave e Tubarão bateu para o meio. Kannemann desviou e antes da bola sair Luiz Felipe marca de peito. Entretanto, a alegria durou pouco. O Grêmio reagiu e chegou ao empate. Cristaldo cobrou escanteio curto para Reinaldo. O lateral soltou uma pancada cruzada e Derek deu um leve desvio na bola. E ficou nisso. Os times ainda clamam por vitórias nas próximas rodadas.

ATLÉTICO-GO 1 X 1 GRÊMIO

Brasileirão-2024 – 12ª rodada

Data e hora: 26/6/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão, 14’/2ºT), Luiz Felipe, Adriano Martins e Guilherme Romão (Rodallega, 31’/2ºT); Lucas Kal, Gabriel Baralhas, Rhaldney (Alejo Cruz, 19’/1ºT) (Max, 30’/2ºT); Shaylon, Emiliano Rodriguez (Derek, 29’/2ºT) e Luiz Fernando. Técnico: Anderson Gomes (interino).

GRÊMIO: Agustín Marchesín; João Pedro, Kannemann, Gustavo Martins (Du Queiroz, 35’/2ºT) e Reinaldo; Dodi e Pepê (Edenílson, 35’/2ºT); Franco Cristaldo; Cristian Pavón (Gustavo Nunes, 31’/1ºT), João Pedro Galvão (Rodrigo Ely, 39’/2ºT) e Everton Galdino (Nathan Fernandes, 31’/1ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

Gols: Luiz Felipe, 26’/2ºT (1-0); Reinaldo, 36’/2ºT (1-1)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Carlos Henrique Alves (RJ)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Everton Galdino, Nathan Fernandes, Kannemann, Edenílson (GRE), Shaylon, Lucas Kal, Alejo Cruz, Baralhas, Emiliano Rodríguez, Luiz Felipe e Bruno Tubarão (ACG)

Cartões vermelhos:

