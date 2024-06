Artur Jorge enaltece dupla alvinegra e entrega até o final em vitória sobre Bragantino

O técnico Artur Jorge enalteceu a dupla Eduardo e Tiquinho Soares. Os dois foram decisivos na vitória alvinegra sobre o Bragantino, nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, por 2 a 1. Eduardo marcou os dois gols, enquanto Tiquinho Soares fez as assistências para seu companheiro de equipe. Assim, ambos receberam elogios do técnico português na entrevista coletiva ao final da partida.

“Buscamos e soubemos conquistar esses três pontos. Foi um jogo muito difícil, frente a um rival de grande qualidade também. Tivemos um jogo muito equilibrado e na frente dois homens muito importantes para nós, Eduardo e Tiquinho, dois jogadores de muito talento individual. Trabalharam muito para o time, assim como o restante dos companheiros. O destaque foi o Eduardo pelos dois gols; ele teve um jogo pleno naquilo que pedimos para ele fazer em campo”, disse Artur.

O treinador, aliás, também frisou a importância da equipe nunca desistir. O resultado deixa o Glorioso em terceiro lugar, de forma provisória, com 23 pontos conquistados.

“É uma equipe que não desiste, que sabe que os contratempos surgem durante a partida. Gostaríamos sempre de estar em vantagem, mas às vezes não é possível porque do outro lado está uma equipe que tem em vista vencer. Mantivemos a serenidade após termos sofrido um gol muito cedo, tínhamos mais 80 minutos para buscar o resultado. A equipe manteve a tranquilidade e a ambição de buscar esse resultado e estamos muito satisfeitos por isso”, finalizou.

Botafogo de Artur Jorge terá clássico carioca no sábado

Todavia, agora o Glorioso se prepara para enfrentar o Vasco da Gama, no clássico carioca. O jogo será em São Januário, no sábado (29), às 18h30 (de Brasília).

