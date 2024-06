Palmeiras é derrotado pelo Fortaleza em noite infeliz de Abel Ferreira

Nesta quarta-feira (26), o Fortaleza não tomou conhecimento do Palmeiras e venceu por 3 a 0, pela 12ª rodada do Brasileirão. Os erros de Abel Ferreira pesaram e o Verdão desperdiçou a chance de assumir a liderança. Com o revés, o Alviverde fica na segunda posição, com 23 pontos. O Leão é o nono, com 17 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Fortaleza encara o Juventude, em casa. Enquanto isso, o Palmeiras faz clássico contra o Corinthians, no Allianz Parque.

Primeiro tempo com Fortaleza efetivo e Palmeiras bagunçado

A surpreendente noite do Palmeiras começou na formação. Abel Ferreira tirou seus principais nomes de ataque (Raphael Veiga e Estêvão) e apostou em uma equipe com quatro laterais. Desorganizado em campo, o Alviverde chegava na base do abafa e cedia espaços no campo defensivo. Sem afobação, o Fortaleza abriu o placar na primeira descida. Pikachu achou Lucero, que invadiu a área e soltou a bomba, 1 a 0.

A vantagem poderia aumentar antes do intervalo, mas Weverton evitou o pior para os comandados de Abel Ferreira, que pouco faziam em campo.

Segundo tempo e vitória consumada

Assim como nos primeiros 45 minutos, Abel Ferreira manteve o padrão de erros e desmontou o sistema defensivo. Antes mesmo dos 5 cinco minutos, Lucero, completamente livre na entrada da área, ampliou. O terceiro poderia ter saído com Pikachu, mas o chute saiu pela linha de fundo.

Sem forçar, o Leão conseguiu o gol que sacramentou a vitória. Bruno Pacheco arrancou do meio-campo, não foi impedido pelos rivais, invadiu a área e deu números finais ao duelo, 3 a 0.

FORTALEZA 3 X 0 PALMEIRAS

Brasileirão 2024 – 12ª rodada

Data e horário: 26/6/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Ceará (SP)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Bruno Pacheco; José Welison (Lucas Sasha), Pedro Augusto e Hercules; Yago Pikachu (Felipe Jonathan, aos 41/2ºT), Lucero (Renato Kayser, aos 41/2ºT) e Machuca (Pedro Rocha, aos 22/2ºT). Técnico: Pablo Vojvoda.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Estêvão, aos 14/2ºT), Naves (Raphael Veiga, intervalo), Murilo (Victor Reis, aos 28/2ºT) e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael, Gabriel Menino (Flaco López, aos 38/2º), Caio Paulista (Dudu, aos 14/2ºT) e Mayke; Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Gols: Lucero (8’/2ºT) e (2’/2ºT), Bruno Pacheco (23’/2ºT)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Netto Correa Farinha (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartão Amarelo: Brítez, Pedro Augusto (FOR); Aníbal Moreno, Rony (PAL)

Cartão Vermelho: –

