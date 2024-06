No último lance do jogo, Atlético vence o Internacional

Internacional e Atlético, muito desfalcados, fizeram bom jogo na noite desta quarta-feira (26/6), pela 12ª rodada do Brasileirão. O jogo teve o mando do Colorado, mas rolou em Criciúma (SC). Afinal, o Beira-Rio segue interditado por causa das enchentes que assolaram Porto Alegre e a maioria das cidades gaúchas em maio. O Colorado dominou a maior parte do tempo, mas deu um branco nos minutos finais, levou pressão e sofreu o gol decisivo aos 52, gol de Rômulo, que entrara na reta final para segurar o empate e foi o herói da noite. Os demais tentos também foram no segundo tempo. Cadu para o Galo, e Alan Patrick, no rebote de um pênalti que ele mesmo cobrou, fazendo para os gaúchos.

Com a vitória sensacional, o Galo foi aos 17 pontos, em nono lugar. Já o Internacional permanece com os mesmos 17 pontos do Galo, mas em oitavo lugar pelo número de vitórias (5 a 4).

Internacional pressiona, Atlético se segura

O Galo entrou em campo com 11 desfalques e ainda perdeu Zaracho logo aos 23 minutos, por lesão. Porém, mesmo retalhado, se o time mineiro saiu-se bem defensivamente, se fechando com cinco e com Scarpa mais recuado. Contudo, no ataque, apesar do esforço de Hulk, o time não funcionou, já que seus companheiros de frente ( Paulinho, Cadu e Palácios) não estavam inspirados. Já o Internacional foi ao ataque, mostrou intensidade e teve boas oportunidades em finalizações de Wesley, Alan Patrick e Bruno Henrique. Mas falharam ou pararam nas boas defesas de Matheus Mendes, que substituiu o suspenso Everson.

Gols saem no segundo tempo

Os times seguiram mostrando bom futebol no segundo tempo e ao sete minutos o Galo chegou ao seu gol. Um escanteio da direita cobrado por Scarpa encontrou Cadu, que ganhou da zaga e cabeceou. A bola resvalou em Igor Rabello antes de entrar. Mas o gol foi para o atacante. O Internacional tinha de aumentar a intensidade e foi o que fez. E teve a felicidade de, aos 21 minutos, ter um pênalti a seu favor quando Wesley foi derrubado por Igor Rabello. Alan Patrick cobrou e o goleiro Matheus Mendes defendeu. Mas a sobra voltou para Alan Patrick estofar as redes.

Atlético pressiona no fim e vence

Com 1 a 1 o que se viu foi um Inter dominante até os 35 minutos. Mas sem conseguiu sucesso no ataque. O Galo fez uma mudança que deixou o time ainda mais fechado: o zagueiro Rômulo no lugar do atacante Cadu. Mas, curiosamente o Galo passou a ter chances em contra-ataques. Duas delas claras com Hulk, que foi muito infeliz nos arremates. Nos acréscimos, Paulinho entrou livre e chutou para ótima defesa de Fabrício. O Galo já merecia a vitória e ela veio no último lance do jogo, aos 52 minutos. Após rebote de escanteio, Hulk fez jogada sensacional pela direita e cruzou da linha de fundo para op zagueiro Rômulo, na segunda trave, de peixinho fazer 2 a 1.

INTERNACIONAL 1X2 ATLÉTICO-MG



Brasileirão-2024 – 12ª rodada

Data: 26/6/2024

Local: Heriberto Hülse, Criciúma (SC)

Público: 7.791 pagantes

Renda: R$ 372.720,00

INTERNACIONAL: Fabrício; Hugo Mallo, Vitão, Robert Renan e Renê; Rômulo (Aranguiz, 32’/2ºT), Thiago Maia, Bruno Henrique (Alario, 16’/2ºT) e Alan Patrick; Wesley (Hyoran, 42’/2ºT) e Wanderson (Gustavo Prado, 42’/2ºT).Técnico: Eduardo Coudet.

ATLÉTICO-MG: Matheus Mendes; Bruno Fuchs, Igor Rabello e Battaglia; Mariano, Zaracho (Paulo Victor, 23’/1ºT), Palacios (Pedrinho, 29’/2ºT) e Scarpa; Cadu (Rômulo, 33”/2ºT), Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Gols: Cadu, 7’/2ºT (0-1); Alan Patrick, de pênalti, 21’/2ºT (1-1); Rômulo, 52’/2ºT (1-2)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Bruno Henrique, Wesley, Alario (INT); Bruno Fuchs, Igor Rabello, Scarpa. Mariano (ATL)

