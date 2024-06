Oliveira fala em 26 ‘finais’ do Corinthians no Brasileirão

“Reencontrar com as vitórias é deixar de cometer erros. Essa é a questão que temos pagado muito caro, porque reparem, em 12 jogos nós pontuámos em sete. Estou aqui e isso para mim vale rigorosamente de nada, é apenas história, quase 30 jogos, perdemos sete quando cheguei e já tendemos perdido cinco, estamos a falar de um campeonato muito mais competitivo, mas como já disse, são 12 jogos, uma vitória não é satisfatória, temos que dar muito mais e por isso aquilo que me ensinaram é continuar a trabalhar, ser persistente, resiliente para podermos e conseguirmos chegarmos aos objetivos”, completou Oliveira.

Com o empate diante do Cuiabá, o Corinthians está em 18º lugar no Brasileirão, com apenas uma vitória. Dessa forma, o Timão pode terminar a rodada na penúltima colocação, afinal, o Fluminense (6) ainda entra em campo nesta quinta-feira. O Tricolor, aliás, enfrentará o Vitória, primeiro do Z4 (9). A zona de rebaixamento tem ainda o Grêmio, com sete pontos, mas com duas partidas a menos (10).