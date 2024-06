Palmeiras tem dúvidas e desfalques para clássico contra o Corinthians

A derrota para o Fortaleza por 3 a 0, nesta quarta-feira (26), na Arena Castelão, frustrou os planos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Afinal, o Verdão vinha de cinco vitórias seguidas e a possibilidade de aumentar a diferença. Mas a atuação ruim contra o Leão do Pici não só ligou o alerta no clube, mas também trouxe desfalques e dúvidas para o clássico contra o Corinthians.

Começando com os suspensos, o volante Aníbal Moreno e o atacante Rony levaram o terceiro cartão amarelo e estão fora. Eles devem ser substituídos pelo garoto Fabinho e o argentino Flaco López. Além disso, alguns desfalques por questões físicas também preocupam Abel Ferreira.

O zagueiro Murilo sentiu dores no tornozelo esquerdo e deixou o campo pedindo substituição. Por não ser uma questão muscular, há ainda uma chance dele jogar o dérbi. Caso não tenha condições, o Palmeiras terá uma dupla de garotos formando a zaga no clássico, com Naves e Vitor Reis.

Além disso, Abel Ferreira confirmou em coletiva após o jogo contra o Fortaleza, que Raphael Veiga e Estêvão, que começaram no banco, estão com problemas no adutor.

“Esses dois jogadores (Veiga e Estêvão) tiveram problemas físicos. Espero que o departamento médico não me diga que tenho lesões. Eles estavam com problemas nos adutores”, disse Abel.

Palmeiras tenta recolher os cacos após pior derrota no ano

Assim, o treinador português terá que solucionar todos estes problemas para enfrentar o Corinthians. Além disso, precisa ajudar o elenco a recolher os cacos após sofrer a pior derrota desde novembro do ano passado, quando também levou três do Flamengo, no Maracanã.

“As derrotas fazem parte. Quando entro para um jogo, não sei qual vai ser o resultado. Me preocupo em preparar minha equipe, ajudar os jogadores. Não tive essa capacidade de ajudar meus jogadores como mereciam, mas o mais importante agora é fazer essa viagem e recuperar nossos jogadores”, finalizou Abel.

