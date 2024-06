Toluca reforça comando de ataque com nome vindo do Sporting

O futebol mexicano, novamente, dá uma amostra de sua força econômica no mercado da bola. Isso porque o Toluca buscou e anunciou nome com história no Sporting (Portugal) para ser o seu novo goleador.

Trata-se do centroavante Paulinho, português de 30 anos de idade e que estava no clube de Lisboa desde 2020. Antes, o jogador lusitano revelado no Santa Maria passou por Trofense, Gil Vicente e Braga, equipe onde seu desempenho chamou a atenção dos Leões.

No Sporting, Paulinho construiu uma respeitável história onde participou de 145 jogos com 53 gols marcados, 21 assistências e quatro títulos entre Campeonato Português, Taça e Supertaça de Portugal. O primeiro título nacional, aliás, ficou marcado por quebrar uma hegemônia de quase 20 anos na competição dos rivais Benfica e Porto. Não por acaso, como ele tinha validade de contrato fora dos seis meses que permitem assinatura de pré-contrato, o Toluca precisou gastar quantia considerável por sua contratação.

Oficialmente, o anúncio não envolveu os valores previstos no negócio. Porém, informações de bastidores dão conta de que ele custou 7,75 milhões de euros (R$ 45,5 milhões) aos Diablos. Além disso, existe a previsão do pagamento de mais 250 mil euros (R$ 1,4 milhão) em bônus contratuais do acordo que vale pelos próximos três anos.

Resposta

A mobilização do Toluca também se encara como uma resposta ao fraco biênio de 2023/2024 em resultados. Além de cair na primeira fase da Copa dos Campeões da Concacaf e ficar na fase de grupos da Leagues Cup, o time foi mal, também, em âmbito nacional. Além do 13° lugar no Apertura da Liga MX, foi eliminado nas quartas de final do Clausura.

