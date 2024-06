Paiva avalia situação de Payet e revela expectativa para retorno: ‘Faz a diferença’

Após a derrota para o Bahia, em Salvador, o técnico Rafael Paiva, do Vasco, falou sobre a situação clínica da Dimitri Payet e se o meia poderá retornar aos gramados diante do Botafogo. De acordo com o comandante cruz-maltino, o jogador fará um treino “mais aberto”, que será com um termômetro para saber se estará à disposição.

“O Payet é um jogador muito talentoso, ele faz muita diferença dentro de campo. É um jogador que está na transição e, se ele estiver bem, é um jogador que com certeza faz muita diferença, ou começando jogando ou entrando durante o jogo. Dependendo da minutagem que ele aguentar, é um jogador que faz muita diferença, que tem o espírito que a gente acredita”, disse.

“Se ele estiver à disposição, ele vai contribuir muito, assim como os outros jogadores, todo mundo está se doando ao máximo, no treino, no vestiário, no banco torcendo o tempo todo, tenho certeza que quem entrar vai se doar ao máximo para conseguirmos essa vitória. Ele tem uma transição, amanhã ele vai fazer um treino mais aberto e vai ser um termômetro bom para saber se ele vai jogar ou não”, completou.

Entenda a lesão

O camisa 10 sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita há 16 dias. A princípio, o tempo de recuperação é de três semanas, e o meio-campista tem evoluído bem, porém ficou de fora do duelo com o Bahia.

Dessa forma, há chance dele retornar no próximo sábado (29), às 18h30 (de Brasília), diante do Botafogo. O confronto acontece em São Januário, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atleta, portanto, já trabalha em campo e tem feito atividades com o grupo. Entretanto, ele será novamente reavaliado para saber se volta ao time no clássico e quanto tempo poderá ficar em campo.

