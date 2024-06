O apartamento de Vampeta foi leiloado por quase R$ 247 mil a menos em relação ao avaliado – R$ 800 mil. O imóvel acabou vendido por um valor inferior ao de mercado para poder quitar as dívidas do ex-jogador por falta de pensão alimentícia. A quantia, no entanto, ainda não cobre todo débito de Marcos André com as duas filhas.

O processo se arrasta na Justiça desde 2018 e, de acordo com a advogada das filhas, Eva Petrella, a dívida atingiu o total de R$ 634.613,00. Isso sem considerar os débitos dos anos posteriores. Mesmo depois de levar o apartamento a leilão, após diversas tentativas de penhora de bens, a doutora garante que irá prosseguir com novas medidas para quitar o valor.

Apartamento leiloado

O imóvel localizado no condomínio Agulhas Negras, em um dos bairros nobres da Zona Leste de São Paulo, estava avaliado em R$ 800 mil. No entanto, acabou vendido por R$ 553.121,88 para poder pagar parte das dívidas do ex-jogador com as filhas.

De acordo com a Procuradoria Geral do Município de São Paulo, Vampeta ainda deve R$ 47.567,72 de IPTU. O valor é referente aos anos entre 2007 e 2021. O apartamento tem três quartos, sendo uma suíte, dois banheiros, sala, cozinha, área e varandão.

Dívidas de Vampeta

Se somada, a dívida que Vampeta tem com Gabriela Santos, de 22 anos, e Giovana Santos, de 20, é de cerca de R$ 1 milhão. As filhas e sua ex-mulher, Roberta Soares, tentaram penhorar cotas bancárias pertencentes à empresa do ex-jogador no ano passado, mas sem sucesso.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Ex-Seleção tem apartamento leiloado por dívida de pensão alimentícia apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.