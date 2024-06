Fluminense divulga relacionados para duelo com o Vitória pelo Brasileirão

Depois da derrota no Fla-Flu e a demissão de Fernando Diniz, o Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (27), às 19h (de Brasília), para medir forças com o Vitória, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o clube carioca divulgou a lista de relacionados para o confronto, que acontece no Maracanã.





Dessa forma, o técnico Marcão poderá contar com o retorno de Marcelo. No último treinamento, ele testou David Terans entre os titulares. Assim, o uruguaio entraria no lugar de Renato Augusto, que foi titular no Fla-Flu do último domingo (23), no Maracanã. Além disso, o comandante tende a colocar Martinelli em sua posição de origem e promover a entrada de Thiago Santos na zaga.

Por outro lado, o comandante não poderá contar com Lima, que está suspenso após a expulsão no clássico e tem uma lesão muscular na coxa esquerda. John Arias, por sua vez, segue na disputa da Copa América com a camisa da Colômbia. André está na fase de transição para retornar aos gramados, enquanto Lelê se recupera de uma cirurgia no joelho direito.

Por fim, o Tricolor ocupa a lanterna da competição, com apenas 6 pontos, e tenta reagir na classificação. Até o momento, a equipe carioca teve apenas uma vitória no campeonato, sobre o Vasco, em abril.

Confira os relacionados para a partida de hoje no Maracanã! pic.twitter.com/JqsVEEmVvr — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 27, 2024





Confira a lista de relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes

Laterais: Calegari, Diogo Barbosa, Guga, Justen, Marcelo e Samuel Xavier

Zagueiros: Antonio Carlos, Felipe Andrade, Marlon e Thiago Santos

Meio-campistas: Alexsander, Gabriel Pires, Martinelli, PH Ganso e Renato Augusto

Atacantes: David Terans, Douglas Costa, Germán Cano, John Kennedy,Kauã Elias, Matheus Reis e Keno

