Douglas Luiz faz exames médicos em Las Vegas antes de assinar com a Juventus

Douglas Luiz está prestes a assinar com a Juventus. De acordo com informações da ‘ESPN’, o volante do Aston Villa, que está com a Seleção Brasileira na Copa América, fará exames médicos nesta quinta-feira (27), em Las Vegas, antes de assinar com o clube italiano.

A mesma fonte informa que, se os exames forem bem-sucedidos, Douglas Luiz vai assinar um contrato de cinco anos com a Juventus. Ao mesmo tempo, o clube da Premier League receberá 50 milhões de euros (R$ 295 milhões). Em contrapartida, a Velha Senhora receberá 22 milhões de euros (R$ 130 milhões) por ceder dois jogadores ao Aston Villa: o atacante Samuel Iling-Junior e o meio-campista Enzo Barrenechea.

Revelado nas categorias de base do Vasco, Douglas Luiz deixa o Aston Villa após cinco temporadas. No futebol inglês, o volante disputou 204 partidas e marcou 22 gols com a camisa dos Villans.

