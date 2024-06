Flamengo sofre primeira derrota como visitante no Brasileirão

Com muitos desfalques em campo, o Flamengo perdeu de virada para o Juventude por 2 a 1 no Alfredo Jaconi e não somou nenhum ponto no Brasileirão. Assim, os jogadores rubro-negros interromperam uma invencibilidade longa na temporada.

Derrota do Flamengo

Antes da derrota em Caxias do Sul, os jogadores rubro-negros estavam há nove jogos sem perder. O último revés havia sido no dia 7 de maio, diante do Palestino, no Chile, pela Libertadores. Aliás, Tite na época vivia um momento diferente no clube e estava pressionado por melhores resultados.

Além de interromper uma invencibilidade de nove jogos, os jogadores rubro-negros também sofreram sua primeira derrota fora de casa no Brasileirão. Afinal, os comandados de Tite estavam invictos como visitante no campeonato, com três vitórias e três empates.

Flamengo sofre primeira derrota fora de casa no Brasileirão – Foto: Marcelo Cortes /CRFO Flamengo agora entra em campo no próximo domingo (30/06), diante do Cruzeiro, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão. Apesar da derrota diante do Juventude, os comandados de Tite seguem na liderança do campeonato.

