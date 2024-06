Repercussão! Torcedores acusam Abel de ‘sabotar’ Palmeiras em derrota

O método de Abel Ferreira não passou alheio aos julgamentos dos torcedores após a derrota incontestável para o Fortaleza, na noite de quarta-feira (26). O desgaste de jogadores era evidente, mas a gestão de elenco do português motivou questionamentos entre palmeirenses nas redes sociais. Não à toa, o técnico acabou responsabilizado quase por unanimidade pelo revés do Palmeiras por 3 a 0, na Arena Castelão.

“Abel Ferreira não errou. Mas Abel Ferreira sabotou o Palmeiras, humilhou a torcida. Ele afagou o próprio ego. É bem diferente de errar”, desabafou um torcedor no X, antigo Twitter.

Torcedores questionam escalação de Abel

A gestão de elenco era imprescindível, pelo desgaste dos jogadores e com Dérbi na próxima rodada. É um fato. Ainda assim, a escalação de Abel Ferreira, com quatro laterais, trouxe muito mais hesitação do que convicção aos palmeirenses. Raphael Veiga e Estêvão iniciaram a partida como opções no banco de reservas.

Abel em nenhum momento quis poupar o time para o Derby. O jogo é somente na segunda-feira, e os pendurados que esses sim, poderiam ser “poupados”, foram para o jogo. Ele quis inventar novamente, ele quis contrariar a todos novamente. Mais uma vez procurou sarna pra se coçar. — Cae Muniz (@CaeMuniz) June 27, 2024

Sem velocidade e criatividade pelos lados, o equívoco na configuração do time era notório. Mas não parou por ai. O meio de campo, por exemplo, também necessitava de atenção e carecia de engenhosidade. Como resultado, o Palmeiras esteve em desvantagem no placar desde os oito minutos do primeiro tempo.

O Palmeiras encara o Corinthians, no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Brasileirão. O Dérbi acontece na segunda-feira, dia 01 de julho, às 20h. Apesar da derrota para o Fortaleza, uma vitória no clássico paulista pode levar o Alviverde à liderança da competição. Mas para isso dependerá de combinações de resultado.

Repercussão nas redes

Ta na conta do Abel não só o placar mas também qualquer coisa diferente de vitória na segunda. Poupar nessa proporção pra um jogo que vai acontecer daqui 4 dias? Sem sentido nenhum Ou goleia segunda, ou essa poupada de hoje foi a troco de absolutamente porra nenhuma. Bizarro. — Lourenç0 (@jjoaolourenc0) June 27, 2024

O tamanho do vexame hoje: Na Era Abel só perdemos por 3 gols de diferença duas vezes: contra o Inter em PoA, jogo em que já éramos campeões brasileiros e contra o Flamengo, ano passado, jogando com um a menos. A escalação de 4 laterais foi capaz de igualar os contextos acima. — Profe. (@thierry_varela) June 27, 2024

A culpa é 100% do Abel, ele sabotou o time de propósito. — Eduardo Ritalino (@EduardoRitalino) June 27, 2024

Palmeiras poupou pensando no derby Consequência:

– perdeu o jogo

– perdeu Aníbal

– perdeu Murilo

– perdeu Rony Tomou olé do Fortaleza Parabéns Abel Ferreira, na sua conta — Bart (@bartpalmeiras) June 27, 2024

