Alexandre Mattos comenta novas contratações para o Cruzeiro: ‘Quero balançar o Mineirão’

O Cruzeiro está ativo no mercado de transferências. O clube atualmente já investiu quase R$ 200 milhões desde a chegada de Pedro Lourenço na SAF da Raposa. A ideia agora, portanto, é crescer o sócio-torcedor para continuar com os investimentos.

Inicialmente, o CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, disse que a ideia é formar um time forte e, dessa forma, trazer o torcedor para próximo do clube.

“Eu quero balançar o Mineirão com novo sócio, ter 100 mil sócios. Aí teremos mais possibilidade de mais investimento. O Cruzeiro está ali entre top 10, 12 de receitas. A gente precisa melhorar nossas receitas. Isso parte muito do torcedor. Na medida do possível, estamos fazendo janela com titulares que estavam na sua equipe”, disse o cartola, em entrevista ao “SporTV”.

O Cruzeiro já confirmou alguns atletas: Cássio, Walace, Lautaro Díaz, Kaio Jorge, Matheus Henrique e Fabrízio Peralta. Contudo, a diretoria agora espera uma resposta dos torcedores.

“Acho que acima de tudo, a maior contratação do Cruzeiro é o nosso torcedor. Se eu posso fazer um pedido…100% do que entrar, vai direto para o futebol, com o Pedrinho mais ainda, que é um apaixonado”, salientou.

A longo prazo

Alexandre Mattos, por fim, ressaltou que o Cruzeiro tem planejamento para os próximos anos.

“Alegrias que você disse ao torcedor. Calma. Estamos fazendo esforço de buscar atletas para qualificar o bom elenco. A gente sabe da exigência, pelo que o Cruzeiro planeja não só esse ano, mas nos outros anos. Cruzeiro está buscando jogadores titulares em outros times, no auge da carreira, que estão jogando. O Matheus Henrique, que estava no Sassuolo, Lautaro que estava no Independiente, Jonathan vinha jogando no Ceará. Agora com a chegada do Walace, vindo da Udinese”, finalizou.

