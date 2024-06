Goleiro da Venezuela dispara contra jornalistas mexicanos após vitória

Figura de suma importância para a vitória da Venezuela contra o México, na Copa América, o goleiro Rafael Romo aproveitou a entrevista pós-jogo e “alfinetou” jornalistas mexicanos.

Sem citar nomes, o arqueiro falou com um repórter da emissora TUDN sobre o sentimento de que profissionais da imprensa do México se comportaram com “soberba e ignorância” ao analisar o potencial da Vinotinto.

Além disso, o responsável por defender cobrança de pênalti de Orbelín Pineda, já no segundo tempo, destacou que o selecionado venezuelano tinha plena ciência das dificuldades que enfrentaria no jogo da segunda rodada do Grupo B.

“Estamos felizes porque sabíamos que seria difícil, o México é uma grande equipe, que joga muito bem. Temos a humildade de reconhecer nossos adversários e não temos a soberba e a ignorância de muitos jornalistas mexicanos que nos subestimaram. Viemos aqui para fazer nosso trabalho, lutar e dar o nosso melhor para conquistar três pontos que são muito importantes para nós”, disparou Romo.

Situação no torneio

Com o resultado positivo e os seis pontos ganhos, a Venezuela está matematicamente garantida nas quartas de final. Agora, resta saber apenas se irá avançar como líder ou segunda colocada da chave, algo que influencia no cruzamento das quartas de final. A saber, os classificados desta chave encaram os qualificados do Grupo A onde estão Argentina, Canadá, Chile e Peru. Na chave em questão, apenas os atuais campeões estão matematicamente garantidos na próxima fase.

A decisão sobre em qual posto a Vinotinto vai avançar acontece no próximo domingo (30) e em contexto favorável para os comandados de Fernando Batista. Isso porque, para avançar no primeiro lugar, basta um empate contra a já eliminada Jamaica, às 21h (de Brasília), no Q2 Stadium.

