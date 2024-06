Fluminense está escalado contra o Vitória no primeiro jogo sem Diniz

O Fluminense já está escalado pelo novo técnico Marcão para o duelo de logo mais, nesta quinta-feira (27), às 19h (de Brasília), contra o Vitória, pela 12ª rodada do Brasileirão. E o reestreante da noite promove mudanças no time tricolor.

Em relação aos que entraram em campo contra o Flamengo, no último compromisso do Flu, são quatro mudanças. Marcelo volta à lateral-esquerda na vaga de Diogo Barbosa. Martinelli vai para sua posição de origem, como volante, enquanto Thiago Santos surge como titular na zaga. Lima, suspenso, dá lugar a David Terans, que, enfim, começará jogando. À frente, John Kennedy abre espaço a Keno. Renato Augusto fica no banco.

Marcão não conta com Lima, suspenso após a expulsão no clássico com o Flamengo, e com lesão muscular na coxa esquerda. John Arias, por sua vez, segue na disputa da Copa América com a camisa da Colômbia.

André está na fase de transição para retornar aos gramados, enquanto Lelê se recupera de uma cirurgia no joelho direito. Os zagueiros Manoel e Felipe Melo, assim como os atacantes Marquinhos e Isaac, são outros que estão de fora da partida por estarem contundidos.

VEJA A ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo; Martinelli, Gabriel Pires e Ganso; Terans, Keno e Cano.

