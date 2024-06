Fifa condena Corinthians a pagar R$ 40 milhões a Rojas

A crise parece não ter fim. Nesta quinta-feira (27), a Fifa condenou o Corinthians a pagar R$ 40 milhões ao meia Matías Rojas, que deixou o Timão no início da temporada alegando atraso no pagamento de direitos de imagem. Assim, com a rescisão, o jogador transferiu-se para o Inter Miami, time de Lionel Messi e Luis Suárez na Major League Soccer (MLS).

Dessa maneira, o Timão informou que vai recorrer à Corte Arbitral do Esport (CAS, em inglês), que é a última instância deste tipo de caso. O julgamento da decisão tomada pelo tribunal da Fifa leva, em média, mais de um ano para ser realizado.

Portanto, o montante que o Corinthians terá que pagar é referente ao valor que o paraguaio tinha a receber do clube até o fim do contrato, que se encerraria em junho de 2027.

A Fifa poderia ter punido o Timão com o transfer ban, o que impediria o clube de inscrever jogadores na próxima janela de transferências, que abre no dia 10 de julho. Contudo, a pena só será aplicada pela entidade caso o Corinthians não pague o valor devido a Rojas em 45 dias nem recorra ao CAS.

Posteriormente, se o clube for penalizado com o transfer ban, ficará sem inscrever novos jogadores por até três janelas de transferências ou até quitar o débito.

A passagem de Rojas no Corinthians

Como estava sem contrato com o Racing, assinou a custo zero pelo Timão. Como o jogador era desejado por inúmeros clubes, custou 1,8 milhão de dólares entre luvas e comissões por 80% dos direitos econômicos.

Assim, o Corinthians o anunciou como reforço em 11 de julho de 2023 para um contrato até o fim de 2027. Rojas atuou em 30 partidas, sendo 15 delas como titular. Foram três assistências e nenhum gol marcado pelo clube. Agora, o jogador atua no Inter Miami junto com Messi, Suárez, Jordi Alba e Busquets.

